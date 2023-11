Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Fahrrad gestohlen + Graffiti gesprüht + Einbruch in der Siemensstraße + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Fahrrad gestohlen

Im Zeitraum von Donnerstag (02.11.2023), 13:00 Uhr bis Montag (06.11.2023), 11:00 Uhr schlugen Fahrraddiebe in der Hastpelstraße zu und entwendeten ein Mountainbike. Dieses hatte der Besitzer, mit einem Kabelschloss am Fallrohr der Turnhalle gesichert, abgestellt. Die Langfinger durchtrennten das Fahrradschloss und stahlen das weinrote Fahrrad der Marke Trek. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Fahrrads nimmt die Polizeistation in Marburg unter der Rufnummer Telefonnummer 06421/4060 entgegen.

Bad Endbach-Wommelshausen: Graffiti gesprüht

In der Gartenstraße besprühten Unbekannte eine Mauer mit schwarzer Farbe. Sie brachten einen "Smiley", den Buchstaben "S", sowie den Schriftzug "STE" auf die Mauer vor dem Einfamilienhaus auf. Nach Angaben der Geschädigten soll der Tatzeitraum zwischen dem 31.10.2023, 18:00 Uhr und dem 02.11.2023, 17:15 Uhr liegen. Der Schaden wird mit 200 Euro beziffert. Hinweise zu den Schmierfinken erbittet die Polizei in Gladenbach unter der Telefonnummer 06462/91681310.

Marburg-Wehrda: Einbruch in der Siemensstraße

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in einen Bürocontainer in der Siemensstraße eingebrochen. Zwischen Samstagmorgen (04.11.2023). 08:15 Uhr und Montagfrüh (06.11.2023). 06:45 Uhr manipulierten die Diebe zunächst die Überwachungskameras und verschafften sich durch ein Fenster Zugang zum Bürocontainer. Im Inneren durchwühlten sie Schränke sowie Schubladen und rissen Bilder von den Wänden. Sie stahlen Bargeld, einen Laptop und Werkzeug. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. Im selben Zeitraum drangen Unbekannte in ein weiteres Bürogebäude in der Siemensstraße ein. Sie durchsuchten die Räume, fluchteten jedoch ohne Beute. Wem sind am Wochenende, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gewerbegebietes aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 06421/4060 zu melden.

Unfallfluchten:

Biedenkopf:

In der Hainstraße stieß ein bislang Unbekannter gegen einen am rechten Gehweg angebrachten Schutzpfosten. Zwischen dem 27.10.2023, 12:00 Uhr und dem 30.10.2023, 10:00 Uhr fuhr er vermutlich aus Richtung Marktplatz kommend in Richtung Ludwigshütte. In Höhe der Hausnummer 100 kollidierte er mit dem Pfosten und flüchtete im Anschluss. Er hinterließ einen 150 Euro teuren Schaden. Hinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950.

Stadtallendorf:

Auf einem Parkplatz in der Straße "Allendorfer Höhe" beschädigte ein Unfallfahrer auf bislang noch unbekannte Weise einen abgestellten VW Tiguan. Dieser parkte zwischen 07:20 Uhr am 28.10.2023 und 07:45 Uhr am 31.10.2023 in Höhe der Hausnummer 8. In diesem Zeitraum beschädigte der Unbekannte den VW an der vorderen Stoßstange rechts, sowie am Kotflügel. Der Schaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter der Rufnummer 06428/93050.

Marburg:

Montagabend (06.11.2023), gegen 20:00 Uhr, fuhr eine Fiat-Fahrerin auf dem Wehrdaer Weg in Richtung der Elisabethstraße. Dabei schätze sie offenbar den Abstand zu einer Radfahrerin, die mit ihrem Bike auf der Bahnhofstraße unterwegs war und ebenfalls dem Fahrbahnverlauf folgend in die Elisabethstraße fahren wollte, falsch ab. Die 41-Jährige Radfahrerin bremste ab und wich aus, um eine Kollision mit dem grauen Fiat 500 zu verhindern. Die Bikerin stürzte und verletze sich leicht. Ohne sich um die Verletzte zu kümmern, setzte die Fiat-Fahrerin ihre Fahrt fort. Die Polizei sucht nun nach einer Frau, die Zeugin des Unfalls war, deren Personalien jeodch bislang nicht bekannt sind. Diese Zeugin wird gebeten, sich bei der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Marburg:

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Gisselberger Straße sucht die Polizei nun den Unfallfahrer. Um 19:40 Uhr fuhr eine 23-Jährige mit ihrem Skoda am Montag (06.11.2023) in Richtung Schwanallee. An der Kreuzung Konrad-Adenauer-Brücke fuhr sie auf dem linken Linksabbiegerstreifen. Plötzlich zog ein Lkw vom rechten auf den linken Linksabbiegerstreifen und streifte beim Abbiegen den grauen Oktavia am Stoßfänger vorne rechts und verursachte einen rund 1.000 Euro teuren Schaden. Ohne sich um diesen zu kümmern, fuhr der Lkw, bei dem es sich möglicherweise um einen Abschleppwagen handelte, weiter. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise zu dem Unfallfahrer, sowie seinem Lkw, mit weißer Kanzel. Hinweise nimmt die Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 entgegen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

