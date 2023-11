Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Marburg: Mann ermittelt, angesprochenes Kind gesucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

In der Buslinie 4 in Höhe der Chemnitzer Straße sprach ein ermittelter, 24-jähriger Mann am Donnerstag, 2. November, gegen 13.30 Uhr einen Jungen im Grundschulalter an und näherte sich diesem vermutlich auch in unangebrachter Weise. Eine Zeugin informierte daraufhin die Polizei, der es daraufhin gelang, den beschriebenen und inzwischen umgestiegenen Mann in einem anderen Bus vorläufig festzunehmen. Bei den folgenden Maßnahmen zeigten sich bei ihm psychische und gesundheitliche Auffälligkeiten, er kam in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen und insbesondere die Erziehungsberechtigten des Jungen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 bei der Polizei zu melden.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

