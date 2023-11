Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Opel zerkratzt + mit Tierabwehrspray gesprüht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Fronhausen- Opel zerkratzt

Zwischen Mittwoch (01.11.2023), 18:00 Uhr und Donnerstag (02.11.2023), 14:30 Uhr zerkratzten Unbekannte einen Opel. In diesem Zeitraum trieben sie tiefe Kratzer in den Lack des orangefarbenen Corsa ein. Der Schaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Hinweise zu den Vandalen, die sich auf einem Hof in der Gießener Straße an dem Opel zu schaffen machten, erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg- mit Tierabwehrspray gesprüht

Im Zuge einer verbalen Streitigkeit und Rangelei in der Straße "Am Krummbogen" ermittelt die Marburger Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen 21:00 Uhr war das Trio auf dem Parkplatz der Tankstelle aufeinandergetroffen. Während der Auseinandersetzung sprühte ein 41-Jähriger mit einem Tierabwehrspray in die Luft. Die Sprühwolke traf einen 49-Jährigen im Gesicht und rief eine Rötung der Augen hervor. Polizisten nahmen den in 41-jährigen Marburger vorläufig fest. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte er die Polizeiwache wieder verlassen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell