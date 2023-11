Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: 15-jährige am Bahnhof bedrängt+Einbrecher erbeutet Alkohol+Unfallfluchten in Marburg und Wetter+Motor-Crossrad entwendet+Hausfassade in Stadtallendorf beschmutzt+Graffiti an Unigebäude geschmiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: 15-Jährige bedrängt

Als sich am Montag (30.10.23) gegen 07.15 Uhr eine 15-jährige Schülerin auf dem Weg zur Schule befand, bedrängte sie am Marburger Bahnhof ein unbekannter Mann.

Das Mädchen stieg zunächst am Gleis 4 aus und ging von dort auf die Fußgängerbrücke in Richtung "Am Ortenbergsteg". Auf der Brücke stellte sich der Unbekannte vor die Schülerin, fasste sich in seinen Schritt, berührte ihr Gesicht und beleidigte sie sexuell. Obwohl die Jugendliche den Mann wegschubste, hielt er sie trotzdem fest, fasste sich erneut selber an und beleidigte sie weiterhin. Als die Schüler sich energischer wehrte, ließ er von ihr ab und flüchtete in Richtung Bahnhof. Der Mann soll etwa 45 bis 50 Jahre und 1,75 Meter groß sein. Er hat braune gegelte Haare, die an den Seiten etwas kürzer waren. Er hat eine normale Statur einen Drei-Tage-Bart und soll nach Angaben der Zeugin ein südländisches Erscheinungsbild haben. Er sprach gebrochenes Deutsch und trug eine senfgelbe Jacke sowie eine schwarze Jogginghose.

Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinwiese aus der Bevölkerung:

- Wer hat den Vorfall Montagfrüh auf der Fußgängerbrücke am Marburger Hauptbahnhof beobachtet?

- Wem ist der beschriebene Mann am Bahnhof der in der näheren Umgebung ebenfalls aufgefallen?

- Wer kann Hinweise auf seine Identität geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 06421/406-0 in Verbindung setzen.

Marburg: Einbrecher erbeuten Alkohol

Auf mehrere Flaschen Alkohol und ein Fahrrad hatten es Diebe in der Odenwaldstraße in Cappel abgesehen. Die Unbekannten verschafften sich am Dienstag (31.10.23) zwischen 16.10 und 19.20 Uhr Zugang zur Wohnung eines Reihenhauses und entwendeten daraus die Flaschen. Zudem stahlen sie aus dem Schuppen des Gartens ein Fahrrad, welches wenig später in der Nähe wieder aufgefunden wurde. Wer hat im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0.

Neustadt: Kennzeichen weg

Beide Kennzeichen stahlen Unbekannte am Dienstag (31.10.23) zwischen 13.30 und 22.20 Uhr von einem VW. Der weiße Golf stand während dieses Zeitraums in der Goethestraße. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Nummernschilder (MR-GS 848) geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Unfallflucht beim Bio-Markt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte auf dem Parkdeck eines Biomarktes in der Gutenbergstraße vermutlich bei einem Parkmanöver einen BMW 318I. Der schwarze Kombi stand dort am Samstag (21.10.23) zwischen 09.40 bis 12.40 Uhr. Hinweise zum Verursacher des Stoßstangenschadens in Höhe von etwa 1.500 Euro erbittet die Polizei in Marburg unter 06421/406-0.

Lohra: Motor-Crossrad entwendet

Ungebetene Gäste brachen in der Straße "Am Lindenstruthweg" eine Lagerhalle auf. Daraus stahlen sie ein nicht zugelassenen Motor Crossrad des Herstellers KTM. Der Einbruch dürfte sich zwischen 15.00 Uhr am Mittwoch (25.10.23) und 20.30 Uhr am Dienstag (31.10.23) ereignet haben. Wer hat dort im fraglichem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Verbleib der schwarzfarbenen Crossmaschine, mit orangfarbenen Applikationen sowie Werbung und der Zahl 186 versehen, machen? Hinweise erbittet die Marburger Kriminalpolizei unter 06421/406-0.

Stadtallendorf: Hausfassade beschmutz

Halloweenstreich oder nicht? Auf jeden Fall hinterließen zwei Vandalen eine Riesensauerei, nachdem sie den Dachstuhl und die Hausfassade eines Einfamilienhauses in der Neckarstraße mit einer unbekannten Flüssigkeit beschmutzen. Die Unbekannten befüllten nach ersten Erkenntnissen mehrere Luftballons mit einer Flüssigkeit, vermutlich altes Motoröl, und bewarfen Dienstagabend (31.10.23) gegen 19.10 Uhr das Gebäude. Zwei von insgesamt fünf goldfarbenen Ballons platzten auf und verunreinigten das Gebäude von außen. Die Schadenshöhe dürfte schätzungsweise im vierstelligen Euro Bereich liegen. Die Unbekannten trugen schwarze Bekleidung. Wem sind in der Neckarstraße oder der näheren Umgebung Unbekannte mit goldfarbenen Ballons aufgefallen? Wer kann Hinweise auf dessen Identitäten geben? Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten der Polizeistation Marburg-Biedenkopf unter 06428/9305-0.

Stadtallendorf: Scooter geklaut

Einen E-Scooter des Herstellers Nineboot ließen Unbekannten von einem Schulgelände in der Straße "Am Lohpfad" mitgehen. Der 14-jährige Besitzer stellte sein Fahrzeug am Montag (30.10.23) gegen 08.00 Uhr auf dem Fahrradabstellplatz an der Schule ab. Als der Schüler nach Unterrichtsende gegen 16.00 Uhr zurückkam, war der E-Scooter nicht mehr da. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des schwarzen Fahrzeuges mit dem Versicherungskennzeichen 939-HOI machen kann, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Stadtallendorf unter 06428/9305-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Graffiti geschmiert

In der Wilhelm-Röpke Straße schmierten Unbekannte mehrere Graffiti auf die Hauswand und eine Tür des Universitätsgebäudes. Ein Zeuge stellte die violetten, schwarzen und grünen Farbschmierereien am Dienstag (31.10.23) gegen 07.20 Uhr fest. Hinweise zu den Verursachern nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Wetter: Unfallflucht auf der B252

Am Freitag (27.10.2023)gegen 12.00 Uhr fuhr eine 49-jährige Marburgerin mit ihrem Citroen auf der B252 von Goßfelden kommend in Richtung Münchhausen. Im Bereich Wetter fuhr ein unbekannter Autofahrer auf dem Beschleinigungsstreifen der Fahrbahn in Richtung Münchhausen, lenkte nach links und fuhr quer über die Fahrbahn in den Abfahrtsbereich der entgegengesetzten Fahrtrichtung, um in Richtung Kreisverkehr Amönau zu fahren.

Die Marburgerin leitete eine Vollbremsung ein und streifte mit ihrem Citroen das Heck des Unbekannten. Der Unbekannte hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort.

Die Verkehrsteilnehmer, die hinter der Marburgerin fuhren, mussten ebenfalls bremsen.

Laut den Zeugen vor Ort handelte es sich bei dem unbekannten beteiligten Fahrzeug um einen größeren grauen PKW.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise:

- Wer hat den Vorfall ebenfalls beobachtet?

- Wer kann Hinweise zu dem Fahrzeug des Unbekannten geben, wie z.B. Hersteller/ Typ/ amtliches Kennzeichen/ Beschädigungen?

- Wer kann Hinweise zur Identität des unbekannten Fahrers geben?

Hinweise nimmt die Polizei in Marburg (06421/406-0) entgegen. (DH)

