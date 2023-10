POL-MR: Widerstand geleistet + mit Gehilfe geschlagen + Schulbus kracht in Metallzaun + Kennzeichen geklaut + und weitere

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Widerstand geleistet

Freitagnachmittag (27.10.2023) kontrollierten Marburger Polizeibeamte einen 29-jährigen E-Scooter-Fahrer. Kurz vor 16:00 Uhr hielten sie ihn in der Bahnhofstraße an. Offenbar stand der Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss. Ein durchgeführter Test zeigte den Konsum von THC. Im Zuge der Kontrolle versuchte der 29-jährige Marburger zu flüchten und trat während dieser mehrfach nach dem 28-jährigen Polizisten, der ihm folgte. Die Ordnungshüter nahmen den flüchtigen Mann letztendlich fest. Hierbei setzte er sich massiv zu wehr und verletzte beide Beamten leicht. Auf den Marburger kommen nun Anzeigen wegen des Angriffs auf Polizeibeamten und des Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

Marburg- mit Gehilfe geschlagen

Beleidigt und mit einer Gehhilfe geschlagen hat am Freitagmorgen (27.10.2023) ein 21-Jähriger. Dieser war zunächst mit einem 24-jährigen Marburger in eine verbale Auseinandersetzung geraten, in dessen Verlauf der ebenfalls aus Marburg stammende 21-Jährige mit einer Gehhilfe nach dem Geschädigten schlug, ein Messer in dessen Richtung warf und ihm drohte. Der Angreifer muss sich nun wegen Bedrohung, Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Gladenbach: Schulbus kracht in Metallzaun

Heute Morgen (30.11.2023), gegen 07:45 Uhr, fuhr ein mit Kindern besetzter Schulbus auf der Dr.-Berthold-Leinweber-Straße. Der Busfahrer beabsichtigte vor der Freiherr-vom-Stein-Schule anzuhalten, damit die 25 Schulkinder an der Haltestelle aussteigen konnten. Aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache kam der 46-jährige Omnibus-Fahrer mit seinem EVOBUS nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte mit der Front in einen Metallzaun. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Gesamtunfallschaden wird mit 15.000 Euro beziffert.

Kirchhain: Kennzeichen geklaut

Beide Kennzeichen stahlen Unbekannte, zwischen dem 20.10.2023 und dem 27.10.2023, von einem VW. Der Golf stand während dieses Zeitraums in der Mühlgasse, sowie zeitweise am Großseelheimer Bürgerhaus und am Friedhof. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der beiden Kennzeichen, MR-KE 172, geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050 in Verbindung zu setzen.

Marburg-Schröck: Diebstahl von 2 mobilen Lichtzeichenanlagen

In einem Ortsteil von Marburg stahlen Unbekannte am frühen Samstagabend (28.10.2023), zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr, im Bereich einer Baustelle in der Straße "Zum Elisabethbrunnen" zwei mobile Ampelanlagen. Die Höhe des Diebesgutes liegt bei 8.000EUR. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 entgegen. (D.H.)

Münchhausen: Abbiegeunfall fordert 3 Leichtverletzte

Eine 20-jährige aus Wetter befuhr am Samstag (28.10.2023), um 11:54 Uhr, mit ihrem Skoda die Bundesstraße 252 von Simtshausen kommend in Richtung Münchhausen. An der Einmündung zur Bundesstraße 236 ordnetet sie sich mit ihrem weißen Fabia auf dem Linksabbiegestreifen ein und bog im weiteren Verlauf ab. Hierbei übersah sie offenbar einen 55-jährigen Opel Fahrer aus Groß-Umstadt, der mit seinem grauen Insignia auf der Bundesstraße 252 in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Beim Abbiegen krachten beide Fahrzeuge ineinander. Dabei verletzten sich die Skoda Fahrerin, der 55-Jährige, sowie seine 48-jährige Beifahrerin aus Groß-Umstadt leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf über 22.000EUR. (D.H.)

