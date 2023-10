Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Marburg und der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf Haftbefehl nach versuchter räuberischer Erpressung Marburg

Marburg-Biedenkopf (ots)

Die Staatsanwaltschaft Marburg führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 36-jährigen Mann wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Der Beschuldigte soll am Donnerstagnachmittag, 26. Oktober 2023, in einem Geschäft am Erlenring in Marburg einen 46 Jahre alten Mann unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Dabei soll er ihm ein Messer an den Hals gehalten und hierdurch Verletzungen zugefügt haben.

Nachdem der 46-jährige Mann dem Beschuldigten kein Geld gegeben hatte und dieser zunächst flüchten konnte, nahmen ihn Polizeibeamte wenig später in Tatortnähe vorläufig fest.

Er wurde am Freitag, 27. Oktober 2023, dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Es besteht der Haftgrund der Fluchtgefahr.

Weitere Informationen erfolgen ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Telefonnummer 06421/290-222.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher Kerstin Müller, Pressesprecherin

