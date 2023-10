Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL - Gesuchte Diebe durch Bundespolizisten verhaftet

Flensburg / Handewitt (ots)

Bei Kontrollen in und um Flensburg stellten Beamte der Bundespolizei unter anderem zwei wegen Diebstahl mit Haftbefehl gesuchte Straftäter fest. Ein 40-Jähriger konnte dabei mit Hilfe seines Bekannten die geforderte Geldstrafe entrichten und entging so einer Haftstrafe. Einem 55-jährigen Mann traf es da nicht so gut. Er konnte die Summe nicht begleichen und musste in Haft.

Gestern Morgen gegen 10.00 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 55-jährigen Reisenden am Bahnhof Flensburg. Bei der Überprüfung seiner Personalien konnten die Beamten ermitteln, dass er von einer Staatsanwaltschaft wegen Diebstahls mit Haftbefehl gesucht wurde. Da er die verhängte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in die JVA Kiel eingeliefert wo er die nächsten 40 Tage zu verbringen hat.

Wenig später um 11.00 Uhr fiel einer Streife der GFA (Gemeinsame Fahndungsgruppe Autobahn; Polizei / Bundespolizei / Zoll) ein in Finnland zugelassener Toyota am Scandinavianpark auf. Bei der Kontrolle des mit zwei Männern besetzten PKW stellte sich heraus, dass der Beifahrer, ein 40-jähriger Rumäne, mit Haftbefehl gesucht wurde. Der Mann war bereits 2020 durch ein deutsches Gericht wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 3600,- Euro verurteilt worden und seither unbekannten Aufenthalts. Jetzt wurde er verhaftet und ihm auf der Dienststelle der Bundespolizei die Möglichkeit gegeben, die Strafe zu begleichen. Er selbst hatte nicht so viel Geld dabei, aber sein mitreisender Bekannter. Dieser löste ihn aus und ersparte dem 40-Jährigen somit 240 Tage Gefängnis.

