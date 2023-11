Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung + mit grüner Farbe geschmiert + Briefkasten gesprengt + Ohne Führerschein gefahren

Biedenkopf- Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung

Ein Zeuge meldete sich gestern Abend (01.11.2023), gegen 21:10 Uhr, bei der Biedenkopfer Polizei. Offenbar konsumierten zwei Männer Alkohol auf dem Rewe-Parkplatz in der Straße "Am Seewasem". Einer der Beiden grölte mehrfach volksverhetzende Parolen. Unter anderem vielen die Worte "Scheiß Juden". Der 26-Jährige aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf muss nun mit einer Anzeige wegen Volksverhetzung rechnen.

Marburg- mit grüner Farbe geschmiert

In einem Fall von Farbschmierereien ermittelt derzeit die Marburger Polizei. Irgendwann, vor der 31.10.2023 sprühten Unbekannte die Worte "Stop Genocide" mit grüner Farbe an die Sandsteinmauer des früheren Gefängnisses des Landgrafenschlosses. Der Schaden wird mit 800 Euro beziffert. Hinweise zu den Sprayern erbittet die Marburger Polizei unter Telefonnummer 06421/4060.

Bad Endbach- Briefkasten gesprengt

Bislang Unbekannte zerstörten am Dienstagabend (31.10.2023) einen an einer Hauswand in der Schlierbacher Straße angebrachten Briefkasten. Im Zeitraum zwischen 20:50 Uhr und 21:40 Uhr brachten die Vandalen ein unbekanntes Sprengmittel in den Kunststoffkasten ein und brachten dieses zur Detonation. Der Briefkassen wurde komplett zerstört. Der Schaden beläuft sich auf 80 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter der Telefonnummer 06461/92950.

Marburg- Ohne Führerschein gefahren

Mit mehreren Anzeigen muss nun ein 59-jähriger Marburger rechnen. Er hatte sich gestern (01.11.2023) hinter das Steuer seines Opels gesetzt und war losgefahren. Kurz vor 24:00 Uhr hielten Marburger Polizeibeamten den Mann in der Cölber Straße an und kontrollierten ihn. Seinen Führerschein konnte der 59-Jährige nicht vorzeigen, er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Im Zuge der Kontrolle, bemerkten die Ordnungshüter, dass die am Vectra angebrachten Kennzeichen entstempelt waren. Zum weiteren, waren sie für ein anderes Auto ausgegeben. Der Fahrer muss nun mit Anzeigen wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

