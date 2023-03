Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft, Stadt und Polizei Hildesheim// Ladendiebe im beschleunigten Verfahren verurteilt - Stadt erlässt Ausreiseverfügungen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Vier Männer im Alter zwischen 34 und 45 Jahren, alle ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet, stehen im dringenden Tatverdacht, am vergangenen Samstag (11.03.2023) in einem Supermarkt im Römerring gemeinschaftlich diverse Zigarettenpackungen gestohlen zu haben. Die Beschuldigten wurden am Mittwochnachmittag (15.03.2023) im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens verurteilt.

Den Ermittlungen zufolge beobachtete ein Ladendetektiv insgesamt fünf Männer, als diese gemeinschaftlich und arbeitsteilig insgesamt 41 Zigarettenschachteln aus den Auslagen nahmen, einsteckten und den Kassenbereich passierten, ohne zu bezahlen. Als der Sicherheitsmitarbeiter des Marktes die Tatverdächtigen anschließend anhielt, gelang es einem von ihnen, zu flüchten. Die anderen Männer wurden von der herbeigerufenen Polizei vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft beantrage beim Amtsgericht die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens, im Rahmen dessen die Männer in Haft kamen. Bei einer Hauptverhandlung am gestrigen Mittwoch wurden ein 34-Jähriger und ein 36-Jähriger zu je acht Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Die beiden anderen Männer, im Alter von 44 und 45 Jahren, erhielten jeweils sechs Monate. Alle Freiheitsstrafen wurden auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Durch die Ausländerstelle der Stadt Hildesheim wurden auf Anregung der Polizei Ausweisungsbescheide gegen alle vier Personen erlassen. Demnach sind sie verpflichtet, innerhalb von sieben Tagen auszureisen und haben Wiedereinreisesperren zwischen sechs und zwölf Monaten. Bei Zuwiderhandlung droht ihnen die Abschiebung.

Presseanfragen in Zusammenhang mit dem Strafverfahren werden ausschließlich von der Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell