Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorrad beschädigt

Wiehl (ots)

Vermutlich durch spielende Kinder ist am Samstag (30. September) auf einem Parkplatz an der Moto-Cross-Strecke in Wiehl-Bielstein ein Motorrad beschädigt worden. Der Geschädigte hatte sein blaues Motorrad der Marke Triumph gegen 10.15 Uhr auf dem Parkplatz direkt neben einem Sandhaufen geparkt. Als er gegen 16.15 Uhr zurückkehrte, waren an dem Motorrad diverse Schäden in Form von Beulen und Kratzern vorhanden. Zeugen hatten an dem Sandhaufen in den Mittagsstunden drei spielende Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren bemerkt, die die Schäden vermutlich verursacht haben. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell