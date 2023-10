Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Flucht vor der Polizei endete mit Unfall

Waldbröl (ots)

Ein 34-jähriger Autofahrer aus Reichshof wollte sich am Samstag (30. September) einer Kontrolle entziehen; seine Flucht endete, nachdem er sich einen Reifen platt gefahren hatte.

Gegen 17 Uhr hatte eine Streifenwagenbesatzung den 34-Jährigen auf der Turnerstraße anhalten wollen. Der 34-Jährige beschleunigte jedoch seinen Audi und flüchtete zunächst in Richtung Nümbrecht. Während seiner Flucht missachtete er zwei rote Ampeln und überholte vorausfahrende Fahrzeuge, ohne dass es dabei zu Gefährdungen kam. Nachdem er zwischenzeitlich auf einen Feldweg abgebogen war, um den Streifenwagen abzuschütteln, fuhr er wieder zurück nach Waldbröl. An der Einmündung Vennstraße/Gartenstraße kam es zunächst zu einer leichten Berührung mit einem vorfahrtsberechtigten Dacia. Anschließend überfuhr der 34-Jährige eine an der Einmündung befindliche Verkehrsinsel, woraufhin das rechte Vorderrad die Luft verlor. Kurz darauf hielt der 34-Jährige den Wagen im Bereich einer Hauszufahrt an.

Der Reichshofer hatte keine Fahrerlaubnis und zudem Alkohol getrunken. Ein Alkoholvortest zeigte etwa 1,2 Promille an, was eine Blutprobenentnahme zur Folge hatte.

