POL-GM: Nach Unfall geflüchtet

Waldbröl (ots) - Unbekannte sind am Mittwochabend (27. September) in eine Einliegerwohnung in der Eichener Straße eingebrochen. Zwischen 19 und 21 Uhr hebelten die Einbrecher die Terrassentür zur Wohnung auf. Anschließend durchwühlten sie das Schlafzimmer und entkamen mit Bargeld und Schmuck. Hinweise bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990. Rückfragen von ...

