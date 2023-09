POL-GM: Brand einer ehemaligen Gaststätte - Polizei geht von Brandstiftung aus

Hückeswagen (ots) - Einen als Blumenkübel genutzten Kupferkessel haben Unbekannte am Dienstagmorgen (26. September) gestohlen. Der Blumenkübel stand an einem Einfamilienhaus in der Straße Erlensterz. Auf einem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie gegen 09.55 Uhr zwei Männer das Grundstück betreten und den recht schweren Kübel gemeinsam in Richtung der Straße tragen. Dort dürften sie ihn vermutlich in ein Fahrzeug ...

