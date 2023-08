POL-PPWP: Verkehrsunfallflucht - LKW schneidet Sattelzug

Kaiserlautern (ots) - Zu Beginn der Woche beschäftigten gleich zwei Diebstähle von E-Bikes die Polizei im Stadtgebiet. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde aus einem Mehrfamilienhaus in der Spitalstraße ein E-Bike entwendet. Es handelt sich um ein grünes Damenrad der Marke Riese & Müller im Wert von mehreren tausend Euro. Der 45-jährige Eigentümer hatte sein Fahrrad gegen 20 Uhr in den Hausflur gestellt und am ...

mehr