Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gleich zwei E-Bikes geklaut

Kaiserlautern (ots)

Zu Beginn der Woche beschäftigten gleich zwei Diebstähle von E-Bikes die Polizei im Stadtgebiet. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde aus einem Mehrfamilienhaus in der Spitalstraße ein E-Bike entwendet. Es handelt sich um ein grünes Damenrad der Marke Riese & Müller im Wert von mehreren tausend Euro. Der 45-jährige Eigentümer hatte sein Fahrrad gegen 20 Uhr in den Hausflur gestellt und am nächsten Morgen gegen 8 Uhr den Verlust bemerkt.

Einen Tag später meldete eine 42-jährige Anwohnerin der Herzog-von-Weimar-Straße den Diebstahl ihres E-Bikes. Laut Angaben der Frau stellte sie ihr schwarzes Victoria-Rad am Dienstagmorgen um 8 Uhr in der Garage ab. Bei ihrer Rückkehr um 17 Uhr bemerkte sie das Fehlen des Fahrrads. Daneben waren auch der Ersatzakku, das Ladegerät und der Helm verschwunden. Wie die unbekannten Täter die Garage öffnen konnten, ist derzeit Inhalt der polizeilichen Ermittlungen.

Wer sachliche Hinweise zu den beiden Taten geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 an die Polizei in Kaiserslautern zu wenden. |ca

