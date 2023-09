Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Rollerfahrer ohne Helm und Licht missachtet Blaulicht und Anhaltesignale

Ennepetal (ots)

Am 16.09.2023, gegen 00:30 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Kölner Straße ein Roller ohne Beleuchtung auf. Der Rollerfahrer trug zudem keinen Helm und er fuhr über eine rote Ampel. Die Beamten entschlossen sich umgehend eine Kontrolle durchzuführen. Das Blaulicht und die Anhaltesignale ignorierte der Fahrer und er setzte seine Fahrt fort. Die Fahrtstrecke führte über mehrere Straßen im Stadtgebiet von Ennepetal, eine Parkanlage am Ennepebogen und endete an einer Fußgängerbrücke, da diese durch die Beamten nicht mehr befahren werden konnte. Am Ende der Fußgängerbrücke wurde der Roller mit laufendem Motor aufgefunden. Ein Zündschlüssel steckte nicht im Schloss. Der Rollerfahrer entfernte sich zu Fuß über die Gartenstraße in unbekannte Richtung. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Der Rollerfahrer konnte wie folgt beschrieben werden:

- dunkle Haare - Schlanke Figur - Schwarze Jogginghose - Schwarze Jacke mit Aufschrift auf dem Rücken - Schwarz/ Weiße Nike Schuhe

Ermittlungen hinsichtlich des Rollers dauern noch an. Er wurde zur Auswertung von Spuren abgeschleppt. Während der gesamten Fahrtstrecke kam es zu keinen Gefährdungen von unbeteiligten Personen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell