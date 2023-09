Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Vier Leichtverletzte bei Überschlag

Bild-Infos

Download

Marienheide (ots)

Auf der Kreisstraße 18 hat sich am Donnerstagmittag (28. September) ein VW Golf überschlagen; alle vier Insassen erlitten dabei leichte Verletzungen.

Gegen 12.45 Uhr war ein 18-jähriger Gummersbacher mit einem VW Golf auf der K 18 aus Richtung Wipperfürth kommend in Richtung Marienheide gefahren. In Höhe der Ortslage Scharde verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto, geriet nach rechts in den Straßengraben und überschlug sich dort. Der 18-Jährige sowie seine drei Mitfahrer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren erlitten jeweils leichte Verletzungen; Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

Der VW Golf war schrottreif und musste abgeschleppt werden. Die K 18 war bis etwa 14 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell