Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Verkehrsunfälle, Unwetter, Körperverletzung

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall - Fahrer musste aus dem Fahrzeug befreit werden - 12.000 Euro Schaden

Gegen 13 Uhr ereignete sich am östlichen Ortsrand von Schwäbisch Gmünd ein Verkehrsunfall, bei dem ein 68-jähriger Fahrer von der Feuerwehr aus seinem VW Golf befreit werden musste. Der 68-jährige war mit seiner 63-jährigen Beifahrerin in der Buchstraße unterwegs und konnte zwischen den Kreisverkehren vor der Anschlussstelle Schwäbsich Gmünd-Ost einen Auffahrunfall nicht mehr verhindern. Der vor ihm fahrende 25-jährige Vito-Fahrer musste verkehrsbedingt abbremsen, da vor ihm mehrere Fahrzeuge bremsten um einem Lkw-Fahrer, der von der Buchauffahrt kam, einfahren zu lassen. Glücklicherweise wurde außer dem 68-Jährigen niemand verletzt. Da sich die Türe des Golfs nicht mehr öffnen ließ, war zur Bergung und Rettung die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd mit sechs Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz und der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.

Westhausen: Auffahrunfall - drei Verletzte

Gegen 16.40 Uhr kam es am Freitag zu einem Auffahrunfall zwischen drei beteiligten Pkw auf der B 29 Höhe Immenhofen. Der vorderste Pkw musste verkehrsbedingt bremsen, die beiden nachfolgenden waren unaufmerksam, bzw. hatten zu wenig Abstand und konnten einen Auffahrunfall nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralles wurden drei Beteiligte leicht verletzt und zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es auf der B 29 bis 17.30 Uhr zu leichteren Behinderungen.

Ellenberg: Sturmschaden - Baum auf Wohnmobil

Aufgrund des Sturmes am Freitag flog gegen 14.30 Ihr ein größerer Ast auf ein Wohnmobil und verursachte hierbei einen Schaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Das Wohnmobil stand auf dem Wanderparkplatz im Waldteil Töpfle und die 58-jährige Geschädigte befand sich zu diesem Zeitpunkt im Wohnmobil. Der Ast krachte auf das Dach - die Geschädigte blieb glücklicherweise unverletzt.

Riesbürg: Sturmschaden - Baum auf der Straße

Ebenfalls aufgrund des Sturmes wurde der Nissan einer 68-Jährigen beschädigt. Sie war mit ihrem Pkw auf der Kreisstraße 3314 in südlicher Richtung in Richtung B 466 unterwegs, als sich ein Baum vor ihr entwurzelte und direkt auf ihren Pkw flog. Glücklicherweise konnte die 68-Jährige ihren stark beschädigten Nissan unverletzt verlassen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeuges war ein Abschleppdienst vor Ort im Einsatz. Die Feuerwehren Riesbürg und Neresheim übernahmen die Beseitigung des Stammes und der Äste. Die Feuerwehr Riesbürg war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann, die Feuerwehr Neresheim mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort im Einsatz. Vorsorglich wurde auch ein Rettungswagen an die Unfallörtlichkeit entsandt.

Ellwangen: Pfefferspray ins Gesicht gesprüht - Zeugen gesucht

Am Freitag kurz vor 20 Uhr wurde ein 14-Jähriger an der Bushaltestelle in der Dankoltsweiler Staße im Ortsteil Rindelbach von drei unbekannten Jugendlichen angegangen. Die Unbekannten sprühten grundlos und unvermittelt dem Geschädigten Pfefferspray ins Gesicht und liefen danach in Richtung Ellwangen davon. Die Täter sollen ca. 14-15 Jahre alt sein, hatten eine normale Statur und sprachen deutsch mit ausländischem Akzent. Sie waren alle mit dunklen Jacken und weißen Sneaker bekleidet - zwei der Täter hatten Mützen auf. Die Polizei in Ellwangen, Tel. 07961/ 9300, sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder zum Tathergang machen können. Vielleicht vielen die Drei ja bereits im angrenzenden Wohngebiet Anwohnern oder Passanten auf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell