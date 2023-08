Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Dieb klaut sich querbeet durch das Sortiment

Scheinbar nicht wählerisch war ein 37-Jähriger, der nachmittags am Samstag im Drogeriemarkt Müller insgesamt mehr als 50 verschiedene Artikel im Wert von über 300.- Euro aus den dortigen Auslagen entwendete. Bei seiner Durchsuchung konnten außer dem Diebesgut auch zwei Messer in seinen Hosentaschen aufgefunden werden. Den Tatverdächtigen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls mit Waffen.

Kißlegg

Personen werfen Gegenstände auf Autobahn

Durch unbekannte Täterschaft wurden am Samstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, mutmaßlich zwei Gegenstände von einer Brücke bei Hilpertshofen auf zwei darunter auf der BAB96 durchfahrende Fahrzeuge geworfen. Beide Pkw wurden beschädigt, Personen aber glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Schaden beträgt schätzungsweise 3000.- Euro. Zeugen, welche zum fraglichen Zeitpunkt Beobachtungen im Bereich der Brücke machten, werden gebeten sich unter 07563/90990 bei der Verkehrspolizei in Kißlegg zu melden.

Wangen

Auto erschreckt Pferde

Ein Auto, welches am Ortseingang Herfatz am gestrigen Samstagabend möglicherweise zu nah und schnell an zwei Reiterinnen vorbeifuhr, ließ die Pferde scheuen und ihre Reiterinnen abwerfen. Beide erlitten hierbei Schürfwunden und Prellungen und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrzeuglenker des schwarzen Pkw hielt nach dem Vorfall nicht an. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Wangen unter 07522/9840 entgegen.

Wangen

Motorradfahrer kommt auf Gegenfahrbahn

Zwischen Primisweiler und Goppertsweiler kam am Samstagabend der Lenker eines Motorrades auf der dortigen Landesstraße auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Motorradfahrer leitete deswegen eine Vollbremsung ein und kam von der Fahrbahn ab. Durch den anschließenden Sturz zog er sich leichte Verletzungen im Hüft- und Kopfbereich zu. Am Motorrad entstand zudem Sachschaden in Höhe von geschätzten 2.500.- Euro. Zum Verursacherfahrzeug ist bislang lediglich bekannt, dass es sich wahrscheinlich um ein Motorrad der Marken Suzuki oder Kawasaki mit hellen Polstern handelte. Der Fahrer trug zur Unfallzeit einen roten Helm. Personen die Angaben zum möglichen Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich unter 07522/9840 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

