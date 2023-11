Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Scheibe eingeschlagen und in Auto gegriffen + Einbrecher scheitern + Kind erfasst und geflüchtet

Polizei sucht Zeugen + und weitere

Marburg-Biedenkopf (ots)

Lohra- von der Fahrbahn abgekommen

Gegen 17:10 Uhr kam am gestrigen Donnerstag (09.11.2023) ein BMW-Fahrer mit einem 5-er von der Fahrbahn ab und landete in einem Acker. Der 18-Jährige war auf der Landesstraße 3061 von Altenvers in Richtung Kirchvers. In einer Linkskurve verlor er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen 523i, kam nach links von der Fahrbahn ab und in der Folge in einem angrenzenden Acker zum Stehen. Der aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf stammende 18-Jährige und seine 17-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der BMW musste abgeschleppt werden. Der Unfallschaden beläuft sich auf 3.000 Euro.

Ebsdorfergrund- Ebsdorf: Fahrrad gestohlen

Ein bisher unbekannter Täter entwendete am Donnerstag (09.11.2023) zwischen 08:45 Uhr und 15:00 Uhr ein blaues Pedelec der Marke "Morrison", aus einer Garage in der Bortshäuser Straße. Der Wert des Fahrrades liegt bei 3.700 Euro. Hinweise zu dem Dieb bzw. dem Verbleib des Bikes erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg-Wehrda: Scheibe eingeschlagen und in Auto gegriffen

Am Donnerstag (09.11.2023), zwischen 07:55 Uhr und 13:55 Uhr, stahl ein Unbekannter drei Jacken und ein Paar Schuhe aus einem, in der Straße "Im Schwarzenborn", parkenden Auto. Der Dieb hatte zuvor eine Seitenscheibe des C-Klasse Benz eingeschlagen. Von der Rücksitzbank entwendete er sodann die Tommy-Hilfiger-Jacken, sowie die Nike Sportschuhe. Die Polizei beziffert den Schaden mit 950 Euro und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06421/4060.

Stadtallendorf-Wolferode: Einbrecher scheitern

Diebe machten sich an einer Tür eines Einfamilienhauses in der Straße "Zum Eichwald" zu schaffen. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt zum Grundstück des Hauses, begaben sich zur Kellertür und versuchten, diese aufzuhebeln. Da die Einbruchsversuche fehlschlugen, flüchteten die Diebe vom Tatort, ohne in das Gebäude gelangt zu sein. An der Tür entstand durch den Einbruchsversuch ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Mittwoch (08.11.2023), 18:00 Uhr und Donnerstag (09.11.2023), 07:00 Uhr aufgefallen sind, werden gebeten, die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050 zu kontaktieren.

Marburg- Diebe haben es auf Werkzeug abgesehen

In der Nacht von Mittwoch (08.11.2023) auf Donnerstag (09.11.2023) brachen Unbekannte insgesamt zehn Baucontainer, sowie einen Bauwagen in der Straße "Am Ortenbergsteg" auf. Zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr machten sie sich auf der Baustelle zu schaffen. Sie hebelten die Container und den Bauwagen auf. Aus dem Inneren stahlen sie Werkzeug und Maschinen. Der Wert des Diebesgutes kann noch nicht beziffert werden. Der Schaden an den Containern wird mit 2.200 Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Marburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Marburg- Kind erfasst und geflüchtet / Polizei sucht Zeugen

Nachdem gestern Nachmittag (09.11.2023) ein Kind von einem Auto erfasst wurde, bittet die Polizei dringend um Zeugenhinweise. Das 7-jährige Mädchen überquerte gegen 15:15 Uhr die Fahrbahn der Marburger Straße in Höhe der Hausnummer 50. Es lief über den dortigen Zebrastreifen aus Richtung Paul-Natorp-Straße kommend in Richtung Feldweg. Zur selben Zeit fuhr eine Auto-Fahrerin über den Zebrastreifen, ohne auf das Kind zu achten. Die Unfallfahrerin erfasste die 7-Jährige mit der Fahrzeugfront. Das Kind stürzte zu Boden und verletzte sich. Die unbekannte Autofahrerin hielt kurz an, öffnete die Fahrertür, setzte ihre Fahrt jedoch einige Sekunden später fort, ohne sich um die 7-Jährige zu kümmern. Rettungskräfte versorgten das leichtverletzte Mädchen vor Ort. Im Anschluss wurde es seiner Mutter übergeben. Die Polizei sucht nun nach der Unfallfahrerin, deren Kleinwagen, sowie Zeugen: - Wer hat den Unfall gegen 15:15 Uhr beobachtet? - Wer kann Hinweise zum Unfallfahrzeug geben, bei dem es sich um einen silber-grauen Kleinwagen, eventuell ein Opel oder Peugeot, handeln soll, geben? - Wer kann Hinweise zu der 60-70 Jahre alten Fahrerin mit kurzen grauen Haaren und eventuell einer Brille, geben?

Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: VW touchiert

Rund 1.500 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem VW kosten, den ein Unbekannter zwischen Montag (06.11.2023), 07:30 Uhr und Dienstag (07.11.2023), 11:30 Uhr, hinterließ. In diesem Zeitraum stand der schwarze Tiguan am Fahrbahnrand in der Biegenstraße. Offenbar beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Unfallfahrer den VW am Kotflügel und der Stoßstange vorne rechts. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Parkplatzrempler

Auf dem Parkplatz des "Vita-Fitness" beschädigte am Donnerstag (09.11.2023) ein Unbekannter einen geparkten A3 an der Fahrertür und hinterließ einen 400 Euro teuren Schaden an dem grauen Audi. Wer hat den Unfall zwischen 07:50 Uhr und 15:50 Uhr "Am Krekel" mitbekommen und kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Marburger Polizei unter der Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell