POL-K: 230627-3-K Kind auf Tretroller von Kleinwagen erfasst - schwerverletzt

Köln (ots) - Dank des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen (56) haben Einsatzkräfte der Polizei Köln am Samstagabend (24. Juni) einen mutmaßlichen Drogendealer (27) in der Kölner Innenstadt festgenommen. Dieser soll einem 13 Jahre alten Mädchen gegen 23 Uhr am Gereonswall Drogen übergeben, sie mit ihr konsumiert haben und dann in einem Gebüsch verschwunden sein. Als Polizisten eintrafen, versuchte der aus Guinea ...

