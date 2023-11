POL-MR: Radmuttern gelöst + trotz Alkohol gefahren - Unfall + Fahrrad am Rathaus beschädigt + Schriftzug gesprüht + Unfälle

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Lohra-Weipoltshausen/ Gladenbach-Mornshausen: Radmuttern gelöst

Die Marburger Polizei ermittelt derzeit in einem Fall des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ein 46-Jähriger war am Samstagabend (11.11.2023) gegen 19:30 Uhr, mit seinem VW auf der B255 von Gladenbach in Richtung Marburg unterwegs, als er plötzlich Vibrationen in seinem Lenkrad vernahm. Schließlich konnte er nicht mehr lenken und kollidierte mit der Leitplanke an der rechten Fahrbahnseite. Bei Nachschau bemerkte er, dass die Radmuttern an beiden Reifen der linken Fahrzeugseite offenbar gelöst wurden und das Fahrzeug sich aufgrund dessen nicht mehr steuern ließ. Seinen roten Golf hatte er zuvor, zwischen 11:00 Uhr und 19:10 Uhr, auf dem Schotterparkplatz des Döner-Imbisses in der Hauptstraße in Gladenbach-Mornshausen abgestellt. Offenbar hatten Unbekannten in diesem Zeitraum die Radmuttern gelöst. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise: Wem sind verdächtige Personen auf dem Schotterparkplatz in Mornshausen aufgefallen? Wer hat Personen beobachtet, die sich an dem roten VW Golf zu schaffen machten? Zeugen werden gebeten, die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 zu kontaktieren.

Marburg / L3088: trotz Alkohol gefahren - Unfall

Obwohl er unter Alkoholeinfluss stand, setzte sich ein 59-Jähriger gestern Abend (14.11.2023) hinter das Steuer seines Renault und fuhr los. Gegen 20:50 Uhr fuhr er auf der Landesstraße 3088 von Marburg aus kommend in Richtung Bauerbach. Etwa 100 Meter vor der Ausfahrt zur L3289 verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen weißen Kangoo, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb in einem Graben hängen. Am Renault entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 59-jährigen Fahrer. Ein Atemalkoholtest brachte es auf rund 1,4 Promille. Es folgte eine Blutentnahme durch einen Arzt. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Marburg- Fahrrad am Rathaus beschädigt

Gegen 20:15 Uhr machten sich Unbekannte gestern Abend (14.11.2023) an einem Fahrrad zu schaffen. Das Bike stand durch ein Fahrradschloss in sich verschlossen in der Barfüßerstraße am Rathaus. Die Vandalen nahmen das Fahrrad und warfen es in den Vorraum des Sitzungssaals. Hierbei entstand ein 100 Euro teurer Schaden am Bike. Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060.

Marburg: Schriftzug gesprüht

Unbekannte sprühten ein Grafitto an eine Garage im Marbacher Weg. Im Zeitraum, zwischen 18:00 Uhr am Montag (13.11.2023) und 13:30 Uhr am Dienstag (14.11.2023) schmierten sie die Worte "Free Gaza" an die Garagenwand. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Zeugen, die Hinweise zu den Vandalen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Marburg unter der Telefonnummer 06421/4060 in Verbindung zu setzen.

Unfallfluchten:

Amöneburg:

4.000 Euro wird die Reparatur an einem VW kosten, nachdem ein Unbekannter am vergangenen Freitag (10.11.2023) auf dem Parkplatz der Amöneburg in der Ritterstraße offenbar gegen die Beifahrerseite gefahren war. Ohne seine Personalien zu hinterlassen, flüchtete der Unfallfahrer. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Unfall zwischen 06:45 Uhr und 13:20 Uhr mitbekommen? Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050.

Stadtallendorf:

Zwischen dem 09.11.2023, 18:00 Uhr und vergangenen Samstag (11.11.2023), 12:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen Opel. Der rote Mocca stand in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz der Bundeswehrkaserne in der Niederrheinischen Straße. Offenbar fuhr ein Unbekannter gegen den rechten Außenspiegel des Opels und verursachte einen 500 Euro teuren Schaden. Hinweise zu Unfallfahrer oder seinem Fahrzeug erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050.

Marburg:

Ein Unbekannter touchierte am Dienstag (14.11.2023) zwischen 09:40 Uhr und 11:05 Uhr einen auf dem Parkplatz entlang des vergrößerten Gehwegs in der Frankfurter Straße abgestellten schwarzen VW Golf an der hinteren linken Fahrzeugseite. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Marburger Polizei unter Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Kirchhain:

Auf dem Parkplatz vorm Aktion-Markt in der Frankfurter Straße beschädigte ein Unfallfahrer einen geparkten grauen Opel Astra und flüchtete im Anschluss. Die Reparatur des Schadens am Radkasten und der Fondtür rechts wird rund 1.000 Euro kosten. Hinweise zum Unfallverursacher, der den Opel am Dienstag (14.11.2023) zwischen 09:30 Uhr und 13:30 Uhr beschädigte, erbittet die Polizeistation Stadtallendorf unter der Telefonnummer 06428/93050.

