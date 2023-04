Polizei Wuppertal

POL-W: W Cronenberg - Verdächtige Personen an einer Grundschule

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (23.04.2023, 15:00 Uhr) wurden zwei verdächtige Jugendliche an einer Grundschule in Cronenberg festgestellt werden. Anwohner meldeten zwei verdächtige Personen, die mutmaßlich in die Schulräume an der Cronenfelder Straße gelangten. Dank einer guten Beschreibung konnten Polizeibeamte zwei Jugendliche kurze Zeit später in der Nähe feststellen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnten beide widerrechtlich in das Gebäude eingedrungen sein. Die Jugendlichen im Alter von 15- und 17 Jahren erwarten nun eine Strafanzeige und die Fragen der Kriminalpolizei. (sw)

