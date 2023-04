Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher nutzen Abwesenheit während der Ostertage

Bergisch Gladbach (ots)

Zwischen Freitag (07.04.) 13:00 Uhr und Montag (10.04.) 12:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schloßstraße in Bensberg ein.

Die Wohnung befindet sich in der vierten Etage und besitzt einen Zugang zur dortigen Dachterrasse. Über diese versuchten die Täter vermutlich zunächst die Terrassentür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, brachen sie die Tür mit einem Spannungsbruch auf und gelangten so ins Innere der Wohnung.

Die gesamte Wohnung wurde nach Wertgegenständen durchsucht und massiv verwüstet. Angaben zur Beute konnten aus diesem Grund zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht getätigt werden. Der zentrale Erkennungsdienst führte noch am gleichen Tag eine Spurensicherung durch.

Hinweise zu diesem Einbruch nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

