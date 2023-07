Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unbekannte versucht, Rollstuhlfahrerin (67) auf Friedhof zu berauben

Mönchengladbach (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Sonntag, 16. Juli, gegen 10 Uhr auf dem Friedhof an der Nordstraße in Rheydt versucht, einer 67-jährigen Frau in einem Rollstuhl die Handtasche zu rauben.

Laut eigenen Angaben der 67-Jährigen kam die junge Frau auf sie zu und forderte sie unter Vorhalt eines langen Messers zur Herausgabe ihrer Tasche und ihres Geldes auf. Neben dem Messer hätte sie noch einen weiteren Gegenstand vorgezeigt, bei dem es sich möglicherweise um einen Elektroschocker handelte. Als die Täterin bemerkte, dass die Rollstuhlfahrerin gar keine Tasche bei sich hatte, ließ sie von ihr ab und verließ den Friedhof durch den Ausgang an der Friedhofstraße.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Ergreifen der Geflüchteten. Sie soll circa 20 bis 25 Jahre alt und schlank gewesen sein, hat blonde, schulterlange Haare und trug zur Tatzeit eine Jeansjacke. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise, die sie unter der 02161-290 annimmt. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell