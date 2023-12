Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Lkw-Fahrer in gefährlichen Schlangenlinien unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Eschelbronn/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag meldete sich um kurz nach 20:30 Uhr eine Zeugin bei der Polizei, da ein Lkw auf der L 549 zwischen Neidenstein und Eschelbronn in Schlangenlinien unterwegs war. Ein entgegenkommender Bus musste dem mittig auf der Fahrbahn fahrenden Lkw die Lichthupe zeigen, damit dieser wieder auf seine Spur zurücklenkte. Kurze Zeit später kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab, rutschte einen kleinen Abhang hinunter und fuhr sich schließlich in einem Feld fest. Die Zeugin beobachtete, wie der Fahrer auf die L 549 zurückkehrte und diese entlangtorkelte. Die nur wenige Minuten später an der Unfallstelle eintreffende Streife des Polizeireviers Sinsheim konnte zwar den verlassen im Acker stehenden Lkw sowie einen beschädigten Leitpfosten feststellen, aber von dem Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Knapp eine Stunde später konnte der mutmaßliche Unfallverursacher als Mitfahrer in einem Mercedes in der Industriestraße in Eschelbronn von einer fahndenden Streife festgestellt und kontrolliert werden. Der 40-jährige Mann stand sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille, weshalb er eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben musste. Gegen den 40-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Unfallflucht und der Gefährdung des Straßenverkehrs auf Grund seiner Alkoholisierung ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Verkehrsteilnehmende, die durch die Fahrweise des Lkw gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261-6900 zu melden.

