POL-OG: Gernsbach - Verkehrsrowdies, Zeugen gesucht

Haslach (ots) - In Rahmen einer aufwendigen, einstündigen Fahndung wurde am Freitagmittag ein 32-jähriger Pedelec-Dieb festgenommen. Der Geschädigte meldete um 13:49 Uhr den Diebstahl seines Pedelec im Wert von 3200 Euro auf dem Polizeirevier Haslach. Die Möglichkeit sein Gefährt orten/tracken zu können spielte der Polizei in die Karten. Der Dieb war unter anderem in Offenburg und Appenweier unterwegs. Dort konnte ...

mehr