POL-OG: Haslach - Pedelec-Dieb das Handwerk gelegt

Rastatt (ots) - Ein 46 Jahre alter Mann ist am Freitagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Baden-Baden vorgeführt worden, der gegen den Mann Haftbefehl wegen schweren räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit Körperverletzung erließ. Ihm wird vorgeworfen, am Donnerstagnachmittag unter griffbereiter Mitführung zweier Messer, Waren in einem Baumarkt in der ...

mehr