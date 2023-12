POL-MA: Weinheim: Auto mit Brücke kollidiert, PM Nr. 2

Heidelberg (ots) - Am Montagnachmittag um kurz nach 14 Uhr fuhr ein Streifenwagen anlässlich eines polizeilichen Einsatzes mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn Am Hackteufel in Fahrtrichtung Neckargemünd. An der Kreuzung Mönchgasse fuhr der 25-jährige Polizeibeamte aufgrund der roten Ampel in den Gegenverkehr, um die wartenden Fahrzeuge zu passieren. ...

