Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Erneut unter Drogeneinfluss aufgefallen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist ein 42-Jähriger aus Neustadt/W., welcher am 07.05.2023 um 16:55 in der Breslauer Straße in 67433 Neustadt/W. mit seinem VW Polo zunächst einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Mann trat bereits im Februar diesen Jahres negativ in Erscheinung, da er unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain einen PKW führte. Auch am heutigen Tag stand der Neustadter unter dem Einfluss von Cannabis. Ein Vortest reagierte nämlich positiv auf die Stoffgruppe THC. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Bekannten übergeben. Hiernach musst der Fahrer eine Blutprobe abgeben. Diesen erwartet nun erneut ein Straf-, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Auch die zuständige Führerscheinstelle wird über den Vorfall entsprechend informiert.

