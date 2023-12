POL-MA: St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis: Eisplatten von LKW verursachen Unfall

Weinheim (ots) - Montagmorgen um 9:30 Uhr missachtet der 42-jährige Fahrer eines Mercedes Benz Sprinters ein Verkehrszeichen an der Bahnunterführung im Suezkanalweg und bleibt aufgrund seiner eigenen Fahrzeughöhe mit dessen Aufbau in der Bahnunterführung stecken. Durch den Aufprall wird der Fahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand ein Sachschaden in einem mittleren vierstelligen ...

