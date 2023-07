Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Hungrige Diebe wollten Snackautomat plündern - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Hungrige Diebe hatten es in der Nacht zum Dienstag (11. Juli) auf einen Snackautomaten an der Straße Im Schlenk (nähe Dornstraße) abgesehen. Der Besitzer (32) erstattete Anzeige und berichtete der Polizei, dass er den Automaten gegen 1:30 Uhr aufgefüllt hatte. Am Morgen gegen 7:15 Uhr sah er die kaputte Scheibe, die die Täter offenbar versucht hatten einzuschlagen. Die Unbekannten flüchteten ohne Getränkedosen, Salzgebäck und Co.

Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell