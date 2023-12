POL-PB: Obduktion soll Todesursache klären

Bad Lippspringe (ots) - (mb) Am Freitag, 08.12.2023, ist am Forellenweg in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Zwischen 15.50 Uhr und 18.00 Uhr waren alle Bewohner außer Haus. Die Täter gelangten durch den Garten an ein Fenster hinter der Garage. Einen Bewegungsmelder rissen sie von der Außenwand ab und schlugen ein Fenster ein. Im Gebäude suchten die Einbrecher nach Wertsachen und durchwühlen Schränke und Schubladen. ...

