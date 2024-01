Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbrüche in Kindergärten - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In zwei Kindergärten in Bad Säckingen ist eingebrochen worden. Während die Tatzeit des in der Nagaistraße gelegenen Kindergartens zwischen Mittwoch, 27.12.2023, und Dienstag, 02.01.2024, lag, lässt sich der Tatzeitraum beim zweiten Kindergarten (Hildastraße) auf Samstagabend, 30.12.2023, bis Mittwochmorgen, 03.01.2023, eingrenzen. Jeweils über die Gebäuderückseiten waren die unbekannten Einbrecher an die Objekte herangetreten. Fenster wurden aufgehebelt. Im Innern wurden verschlossene Behältnisse aufgebrochen. Offensichtlich waren die Täter auf der Suche nach Bargeld. Andere Wertgegenstände blieben unberührt. Es dürfte ein Tatzusammenhang zu den Einbrüchen in zwei Schulen zwischen dem 25. und 28.12.2023 bestehen (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110970/5681928 ). Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell