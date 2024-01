POL-FR: Albbruck: Einbruch in Werkhalle

Freiburg (ots) - Einen kleineren Flächenbrand hinter einem Wohngebiet konnte die Freiwillige Feuerwehr March in den Neumatten in der ersten Stunde des Jahres 2024 löschen. Den vermutlich durch Feuerwerksraketen verursachte Brand hatten Anwohner gegen 00:28 Uhr bemerkt und die Rettungskräfte verständigt. Medienrückfragen bitte an: Polizeirevier Breisach Tel.: 07667 9117-0 newsaktuell E-Mail: ...

mehr