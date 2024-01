Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg: Keine guten Vorsätze, Führerschein weg

Freiburg (ots)

Kein Alkohol am Steuer wäre eigentlich ein guter Vorsatz für das neue Jahr gewesen. Den hatte ein Autofahrer in der Bahnhofstraße kurz vor Niederrotweil gegen 07:30 Uhr am Neujahrsmorgen aber nicht. Bei einer Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Breisach brachte er es auf 1,35 Promille Atemalkoholkonzentration. Der Führerschein des 23-Jährigen wurde einbehalten, eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr folgt.

