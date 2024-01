Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten: Pkw-Fahrer wird geschlagen, Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Komplett eskaliert ist eine Verkehrssituation am Samstag 30.12.2023 gegen 18:45 Uhr im Altweg in Eichstetten. Als eine Fahrradfahrerin ohne Licht an einem parkenden Auto vorbeifuhr, musste der entgegenkommende Pkw-Fahrer eigenen Angaben zufolge bis zum Stillstand abbremsen. Da sich der Autofahrer nicht sicher war, ob er die Fahrradfahrerin dennoch touchiert hatte, fuhr er dieser hinterher und sprach diese aus dem Auto heraus an. In diesem Moment kam ein bislang Unbekannter hinzu und trat den Außenspiegel des Pkw ab. Der zwischenzeitlich ausgestiegene Pkw-Fahrer wurde im Weiteren von dem Mann mit Faustschlägen ins Gesicht traktiert und auch am Boden liegend noch weiter geschlagen. Danach fuhr der Täter auf einem schwarzen Fahrrad davon. Die Fahrradfahrerin entfernte sich ebenfalls. Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und bittet etwaige Zeugen des Vorfalles, sich unter Tel.: 07667/91170 zu melden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 25-35 Jahre alt, kurze blonde Haare, rötlicher Dreitagebart, 170 - 185 cm groß und von dicker Statur.

