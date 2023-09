POL-IZ: 230928.3 Hennstedt (Kreis Steinburg): Einbruch in Kita- und Schulgebäude

Oesterwurth (ots) - Aus unklarer Ursache ist am Mittwochmorgen ein Wintergarten an einem Wohnhaus in Oesterwurth in Brand geraten. Einem Bewohner gelang es, mit einem Wasserschlauch das Feuer zu löschen. Gegen 06.45 Uhr bemerkte eine Autofahrerin im Vorbeifahren einen brennenden Wintergarten an einem Haus in der Heider Chaussee. Die Dame alarmierte die Feuerwehr und klingelte die Bewohner aus dem Haus. Der ...

