POL-IZ: 230928.2 Oesterwurth: Wintergarten gerät in Brand

Aus unklarer Ursache ist am Mittwochmorgen ein Wintergarten an einem Wohnhaus in Oesterwurth in Brand geraten. Einem Bewohner gelang es, mit einem Wasserschlauch das Feuer zu löschen.

Gegen 06.45 Uhr bemerkte eine Autofahrerin im Vorbeifahren einen brennenden Wintergarten an einem Haus in der Heider Chaussee. Die Dame alarmierte die Feuerwehr und klingelte die Bewohner aus dem Haus. Der Hauseigentümer griff zu einem Wasserschlauch und löschte die Flammen eigenständig. Der bis dahin entstandene Schaden dürfte bei etwa 750 Euro liegen, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

