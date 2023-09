Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230928.1 Wilster: Flüchtige Radlerin nach Unfall gesucht!

Wilster (ots)

Am Mittwochmittag hat es in Wilster einen Zusammenstoß einer Radfahrerin mit einer Fußgängerin gegeben. Beide Beteiligte kamen zu Fall, die Passantin erlitt leichte Verletzungen und die Zweiradfahrerin flüchtete vom Ort.

Gegen 12.45 Uhr war eine Wilsteranerin mit einem Gehwagen auf dem Geh- und Radweg des Steindamms in Richtung Am Steindamm unterwegs. In Höhe der Hausnummer 7 kam ihr eine Frau auf einem Damenrad entgegen. Die Rentnerin versuchte noch, auf den Grünstreifen auszuweichen, dennoch kam es zu einem Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Die Beteiligten fielen zu Boden. Nach dem Aufstehen setzte die Radlerin ihren Weg fort, ohne sich weiter um die Fußgängerin zu kümmern. Sie erlitt leichte Verletzungen, ihr kam eine Zeugin zu Hilfe. Ein Rettungswagen brachte die Gestürzte in ein Krankenhaus.

Laut der Geschädigten und der Zeugin handelte es sich bei der flüchtigen Radlerin um eine weibliche Person im Alter von 65 bis 70 Jahren mit kurzen, grauen Haaren. Die Frau war etwas korpulent und sprach Deutsch, sie trug einen Helm. Das Rad der Bikerin war ein rotes Damenrad mit Schmetterlingslenker. Zeugen, die Hinweise auf die Flüchtige geben können, sollten sich bei der Polizei in Wilster unter der Telefonnummer 04823 / 92270 melden. Dies gilt insbesondere für eine Autofahrerin, die kurzzeitig am Unfallort gehalten hatte, sowie für die Radfahrerin selbst.

Merle Neufeld

