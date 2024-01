POL-FR: March: Flächenbrand durch Feuerwehr gelöscht

Freiburg (ots) - Kein Alkohol am Steuer wäre eigentlich ein guter Vorsatz für das neue Jahr gewesen. Den hatte ein Autofahrer in der Bahnhofstraße kurz vor Niederrotweil gegen 07:30 Uhr am Neujahrsmorgen aber nicht. Bei einer Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Breisach brachte er es auf 1,35 Promille Atemalkoholkonzentration. Der Führerschein des 23-Jährigen wurde einbehalten, eine Strafanzeige wegen ...

mehr