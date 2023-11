Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Raser auf Bundesstraße 38 gestoppt

Viernheim (ots)

Durch Zivilfahnder der Polizei Südhessen konnte am Samstag (11.11.) auf der Bundestraße 38 ein 31-jähriger Mann gestoppt werden, welcher zuvor mit mehr als dem Doppelten der erlaubten 70 km/h festgestellt wurde. Der Tacho des 31-jährigen zeigte ganze 143 km/h an, ehe er gestoppt werden konnte. Nach der Kontrolle durfte dieser seine Fahrt zwar fortsetzen, ihm droht nun jedoch neben einer Geldbuße in Höhe von 700 Euro auch ein dreimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell