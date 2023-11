Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Lampertheim: Mehrere Autos im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt/Lampertheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (12.11.) machten sich bislang Unbekannte an zwei Fahrzeugen auf einem Parkplatz in der Virchowstraße in Darmstadt zu schaffen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand schlugen sie die Fenster eines grauen Volkswagens und eines weißen Peugeot ein und durchwühlten den Innenraum. Unter anderem erbeuteten sie eine Sonnenbrille. Offenbar wurde während der Tat bei dem Volkswagen die Handbremse gelöst, woraufhin dieser in einen Graben rollte und dort zum Stehen kam. Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit den Ermittlungen betraut und nimmt sachdienliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Auch ein schwarzer Audi, der auf einem Friedhofsparkplatz in der Nähe zur Landstraße 3110 in Lampertheim abgestellt war, geriet am Sonntagmittag in den Fokus von Kriminellen. Die Unbekannten schlugen eine Scheibe des Wagens ein und entwendeten hieraus unter anderem eine rote Tasche. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss geprüft werden.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei erneut: Lassen Sie unter keinen Umständen wertvolle oder persönliche Gegenstände in ihrem Wagen liegen. Ihr Auto ist kein Tresor und wird damit leichtes Ziel von Kriminellen.

