Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Groß-Gerau (ots)

In der Mörfelder Straße brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (11.11. - 12.11.) unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus ein. Die bislang noch unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster und unter Gewalt Zugang zum Haus. Im weiteren Verlauf durchwühlten die Kriminellen diverse Räume. Neben Bargeld entwendeten sie auch hochwertigen Schmuck. Der entstandene Schaden steht noch nicht fest. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Es wird in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Der Fall wird im Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim bearbeitet. Hinweise können über Rufnummer 06142/696-0 mitgeteilt werden.

