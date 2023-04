Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Vereinsheime

Viernau/Breitungen/Fambach (ots)

Acht Einbrüche in Vereinsheime sind der Polizei innerhalb der vergangenen drei Tage bekannt geworden, drei allein in der Zeit von Dienstag zu Mittwoch. In der Mühlstraße Viernau verursachten die Täter einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro, als sie versuchten ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Anschließend entwendeten sie einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag. In der Stockbornstraße in Breitungen schafften es die Unbekannten ebenfalls gewaltsam ins Innere, entwendeten ersten Erkenntnissen nach allerdings nichts. Wie hoch der Sachschaden ist, muss noch ermittelt werden. Nur in der Straße "Unter der Todenwarth" in Fambach gelangten die Einbrecher nicht ins Vereinsheim, verursachten aber dennoch Sachschaden. Auch hier ist die Schadenshöhe noch unbekannt. Die Polizei sucht dringend Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 im Inspektionsdienst Suhl oder unter der Telefonnummer 03693 591-0 in der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell