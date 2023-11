Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt

Griesheim

Weiterstadt: Kriminelle geben sich als Mitarbeiter eines Versandhändlers aus

Darmstadt / Griesheim / Weiterstadt (ots)

Bei einer Betrugsmasche haben sich Kriminelle am Telefon als Mitarbeiter eines Online-Versandhändlers ausgegeben und wollten unter einem Vorwand an die Bankkarte sowie die persönliche PIN gelangen. Das Kommissariat 23 der Kripo in Darmstadt hat die Ermittlungen in diesem Zusammenhang aufgenommen und warnt vor der Masche.

Insgesamt vier Fälle aus Darmstadt, Griesheim und Weiterstadt wurden bei der Polizei am vergangenen Donnerstag (9.11.) angezeigt. Demnach hätten sich bislang noch unbekannte Täter telefonisch gemeldet und als "Zalando" Mitarbeitende vorgestellt. Angeblich wäre noch eine Rechnung in Höhe von mehreren Tausend Euro offen. Bei einem Anruf sei es ein vermeintlicher Bankangestellter gewesen, der auf eine bevorstehende Zalando Abbuchung in Höhe von mehreren Tausend Euro hinwies. Ziel der Anrufer war es demnach, die Bankkarte ihrer Opfer abzuholen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es den Tätern jedoch nicht, Beute zu machen. In einem Fall erschien aber ein Mittäter bei einer der Angerufenen und wollte die EC-Karte mitnehmen. Im letzten Moment schloss die Dame jedoch die Tür und alarmierte die Polizei.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei:

- Geben Sie niemals persönliche Informationen am Telefon an Unbekannte weiter - Händigen Sie niemals Ihre Bankkarte samt PIN an unbekannte Personen aus - Mitarbeiter von Versandhändlern oder Finanzinstituten würden niemals bei Ihnen vorbeikommen und die Bankkarte abholen. - Werden Sie misstrauisch, wenn Sie gleichgelagerte Anrufe erhalten - Legen Sie sofort auf und verständigen Sie die Polizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell