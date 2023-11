Lampertheim (ots) - Bislang unbekannte Kriminelle verschafften sich am Samstagabend (11.11.), gegen 21.00 Uhr, gewaltsamen Zutritt in eine Firma in der Chemiestraße. Nach derzeitigem Kenntnisstand verließen die Unbekannten die Firma ohne Beute gemacht zu haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder mögliche Tatverdächtige geben können. Sie werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 21/22 in ...

