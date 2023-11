POL-DA: Schaafheim-Mosbach: Buntmetalldiebe schlagen zu

Darmstadt / Griesheim / Weiterstadt (ots) - Bei einer Betrugsmasche haben sich Kriminelle am Telefon als Mitarbeiter eines Online-Versandhändlers ausgegeben und wollten unter einem Vorwand an die Bankkarte sowie die persönliche PIN gelangen. Das Kommissariat 23 der Kripo in Darmstadt hat die Ermittlungen in diesem ...

mehr