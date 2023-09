Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad entwendet

Jena (ots)

Aus dem Gemeinschaftskeller eines Hochhauses in der Fritz-Ritter-Straße wurde in der Nacht zum Sonntag ein angeschlossenes Fahrrad im Wert von 1300,- Euro entwendet. Um in den Raum zu gelangen, brachen die Täter die Tür des Fahrradraumes auf. Hierdurch wurde Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro verursacht. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen aufgenommen.

