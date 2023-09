LPI-J: Haustür beschädigt

Weimar (ots) - Am Sonntag, zwischen 03:00 Uhr und 05:00 Uhr wurde in einen Geräteschuppen in der Hermann-Abendroth-Straße eingebrochen. Unbekannte Täter überbrückten dazu das Vorhängeschloss des Schuppens und gelangten so ins Innere. Dort wurden Werkzeuge und Bohrmaschinen im Gesamtwert von 1000 Euro entwendet. Die Tathandlung konnte von einer Videokamera aufgezeichnet werden. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 03643-8820 ...

